КГЭУ планирует построить новое общежитие рядом с метро «Козья слобода»

Стоимость строительства оценивается в 470 млн рублей, работы займут около двух лет.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Казанский государственный энергетический университет планирует строительство четвертого общежития на 500 мест. Об этом на встрече с журналистами, посвященной 50-летию вуза, рассказал ректор Эдвард Абдулазянов.

По его словам, общежитие расположится на участке между университетом и входом на станцию метро «Козья слобода», в настоящий момент эта территория занята спортивными площадками. Проект уже согласован с главным архитектором города Казани и руководством метрополитена. Сейчас ведется согласование проекта с федеральными властями, которое несколько осложнилось из-за разделения Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки.

При успешном согласовании строительство общежития планируется начать уже в 2018 году. По окончании работ Энергоуниверситет планирует полностью закрыть потребность в местах размещения иногородних студентов.

Строительство займет примерно два года. Смета составляет около 470 млн рублей 30 процентов финансирования выделяет республика, 70 процентов министрество высшего образования РФ.