Марат Ахметов: Нам необходимо провести уборку хлебов в месячный срок

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На полях республики сформировался неплохой урожай, но конечный результат уборочной кампании будет зависеть от слаженной работы аграриев и готовности комбайнового парка.

Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о ходе сезонных полевых работ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Как сообщил глава Минсельхозпрода РТ, аграрии 21 муниципального района республики приступили к выборочной уборке зерновых и зернобобовых культур (озимой пшеницы, ячменя, гороха – прим. Т-и). На сегодня обмолочены первые 15 тыс. га этих культур. При этом урожай с площади от 1 до 3 тыс. га убрали Спасский, Нурлатский, Заинский, Алькеевский, Алексеевский, Сармановский и Апастовский районы.

По словам Марата Ахметова, во всех районах завершили приемку готовности зерноуборочного комплекса с проведением «парада комбайнов». Проверено наличие мобильных ремонтных бригад, оценено состояние зернотоков, условия охраны труда и пожарной безопасности, меры стимулирования уборочных работ 2019 года.

«Готовность комбайнов в текущем году оцениваем лучше, чем в предыдущие годы. Полная готовность в Атнинском, Арском, Актанышском, Балтасинском, Заинском, Сабинском, Кукморском, Мамадышском, Сармановском, Тукаевском, Ютазинском районах», – доложил министр.

По данным ведомства, лучше, чем когда-либо раньше, подготовлены комбайны АО «Красный Восток – Агро» в Зеленодольском, Алькеевском и Верхнеуслонском районах.

При этом в ряде муниципалитетов имеются случаи задержки сроков ремонта комбайнов. В Апастовском, Кайбицком, Лаишевском и Мензелинском районах не готовы к уборочной кампании текущего года по 2 комбайна, Тетюшском – 3, Алексеевском, Спасском и Рыбно-Слободском – по 4, Камско-Устьинском – 7, Менделеевском – 9 (в последнем районе, по данным Минсельхозпрода РТ, не подготовили комбайны КФХ «Гилязетдинов», ООО «Победа» и «Кама»).

«Имеем 3400 комбайнов со средней нагрузкой 470 га, но в ряде хозяйств – до 1 тыс. га. А нам необходимо провести уборку хлебов в месячный срок. Это возможно, при организации двухсменной работы», – отметил Марат Ахметов.

Как считают в аграрном ведомстве, нагрузка на уборочную технику немалая. С учетом этого министр посоветовал аграриям укомплектовать каждый зерноуборочный комбайн двумя механизаторами, что позволить организовать работу на полях в две смены.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в республике зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади более 1,4 млн га.

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