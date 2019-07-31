Международный географический диктант-2019 пройдет 27 октября

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В этом году международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант» пройдет 27 октября, сообщает портал «Российское образование».

«По традиции диктант будет проходить на специально организованных площадках и в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

Для участников подготовят четыре варианта заданий: для России и зарубежных стран, для инвалидов по зрению, для проведения диктанта в режиме онлайн, а также один демонстрационный вариант. Все они составляются на русском и английском языках.

В каждом варианте задания представлены 40 вопросов, разделенные на две части, которые различаются по степени сложности. «Географический ликбез» включает десять вопросов, которые составлены на основе общеизвестных географических фактов. Во второй части из 30 вопросов понадобится применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Зарегистрироваться на диктант можно с 29 июля по 10 октября на сайте проекта.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что школьники Татарстана напишут «Культурный диктант» в День народного единства.

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