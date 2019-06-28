Татар-информ

28 июня 2019, 22:08

КультураНаука и образование

Школьники Татарстана напишут «Культурный диктант» в День народного единства.

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КультураНаука и образование

Школьники Татарстана напишут «Культурный диктант» в День народного единства.

Акция проводится в рамках программы «Культурные нормативы».

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В школах Татарстана и еще семи пилотных регионов с 1 сентября стартует программа «Культурные нормативы», сообщает РИА Новости.

Данный проект, включенный в школьную программу, будет разделен на три возрастные категории, сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на Всероссийском совещании региональных министров.

«Участников проекта мы сейчас делим на три возрастные группы: учащиеся 1–4 классов, учащиеся 5–8 классов и учащиеся 9–11 классов », – рассказала она. 

В рамках этих групп будет проводиться всестороннее изучение семи различных направлений культуры: архитектуры, изобразительного искусства, кинематографа, литературы, музыки, народной культуры и театра. В данный момент по каждому из них уже готов рекомендуемый перечень произведений. Основным критерием выбора того или иного культурного образца являлась его «культурная и историческая значимость», подчеркнула замминистра культуры РФ.

Кроме РТ в список также вошли Республика Коми, Ставропольский край и пять областей: Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская. В рамках нового проекта школьники из этих регионов будут посещать музеи, смотреть лучшие фильмы и вести специальные бумажные и электронные дневники, отражая в них свои впечатления. Данные меры приняты Минкультуры и Минпросвещения РФ для привлечения внимания детей к культуре своей страны. 

Также в рамках программы «Культурные нормативы» 4 ноября — в День народного единства — для школьников по всей стране пройдет «Культурный диктант», к реализации которого будут подключены деятели и организации культуры. Предстоящее мероприятие обещает стать запоминающимся и ярким событием всероссийского масштаба.

Регистрация на «Культурный диктант» начнется 1 октября 2019 года. Желающие принять участие в диктанте должны зарегистрироваться и получить доступ к контенту, разработанному специально для проекта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «культурные нормативы» введут в школах с сентября 2019 года.

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