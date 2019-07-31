Более 200 участников Фестиваля самозанятых представят казанцам свои товары и услуги

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 10 и 11 августа в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет Фестиваль самозанятых, сообщают организаторы мероприятия.

В течение двух дней свыше 200 самозанятых будут демонстрировать свои товары и услуги. Будут работать восемь функциональных зон — маркет, фуд-корт, ЭКОбазар, лекторий, фитнес, детская, услуговая и консультационная. Так, в зоне маркета гости смогут приобрести изделия ручной работы, на услуговой площадке — оценить мастерство профессионалов и т. д.

В лектории самозанятые и приглашенные спикеры поделятся опытом и проведут несколько мастер-классов.

Зарегистрироваться на ярмарке в качестве участника можно по телефонам: +7 950 317 15 11, +7 987 002 91 71, + 7 937 600 12 26. Вход для посетителей свободный, участие бесплатное. Фестиваль стартует в 11 часов утра.

Мероприятие организовано Центром поддержки самозанятых АНО, проводится при поддержке мэрии столицы РТ и призвано помочь зарегистрированным самозанятым в популяризации своих услуг.

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