Двухдневный фестиваль самозанятых пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Мэрия Казани анонсировала фестиваль самозанятых, который пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу в середине августа. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

«Кульминацией ярмарок должен стать масштабный фестиваль самозанятых, запланированный на 10-11 августа в Горкинско-Ометьевском лесу», — сказал докладчик.

В ярмарке смогут участвовать официально зарегистрированные самозанятые. Их в Казани порядка шести тысяч человек.

«Фестиваль задуман как инструмент предоставления самозанятым открытого канала сбыта их продукции в общественных пространствах города», — сообщил Шакиров.

Он напомнил, что самозанятые уже принимали участие в Сабантуе в лесопарке озера Лебяжье. Тогда они продавали украшения ручной работы, яблоки в карамели и вязаные вещи. Взяв этот опыт за основу, в мэрии решили провести серию ярмарок для самозанятых под открытым небом и фестиваль в Горкинско-Ометьевском лесу.

Зарегистрироваться в качестве участника фестиваля самозанятых можно до 8 августа.

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