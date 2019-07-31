На фестивале «Великий Болгар» организаторы ожидают более 30 тыс. гостей из 37 регионов России

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» организаторы ожидают приезд более 30 тыс. гостей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

«На данный момент по регистрации, которую мы ведем онлайн, можем сказать, что люди, которые приедут к нам в гости, примерно из 37 регионов страны. [Среди них] организованные группы и индивидуальные туристы», — подчеркнул Алексей Кокурин.

Организатор также добавил, что на данный момент забронированы все места на территории палаточного лагеря, а также во всех хостелах и гостиницах, которые находятся рядом.

«Единственный способ размещения теперь остался — это приехать со своей палаткой, встать в специально отведенное место, рядом со стационарным палаточным лагерем Болгарского музея заповедника», — отметил спикер.

Вход на фестиваль платный. При покупке билета через Интернет до 8 августа его стоимость составит 300 рублей с взрослого, 150 — с ребенка. Если приобретать билет на месте проведения фестиваля, то его стоимость составит 400 и 200 рублей соответственно.

Для того, чтобы посетители фестиваля смогли легко добраться до места проведения, также организуют дополнительные автобусы.

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