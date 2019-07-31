Новую площадку «Золотая Орда» организуют для гостей фестиваля «Великий Болгар»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На шестом международном фестивале средневекового боя «Великий Болгар», который пройдет 10 и 11 августа, гостям предложат посетить новую площадку, посвященную временам Золотой Орды. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор ООО «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

«Если вы хотите увидеть именно периодику Золотой Орды, то лучшего момента у вас просто больше не будет. Приедут лучшие мастера своего дела, известные не только в России, но и во всем мире», — рассказал спикер.

Он добавил, что приглашенные специалисты в течение двух дней будут проводить различные мастер-классы по ювелирному делу, чеканке, шитью и театральному искусству.

Помимо новой площадки на фестивале сохранились и традиционные, такие как «Ристалище», «Историческая ярмарка» и другие.

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