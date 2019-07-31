В Набережных Челнах после капремонта открылся детсад, в котором более 40 лет не было главного входа

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах после капремонта открылся детсад «Жемчужинка» в поселке ЗЯБ.

Детсад был сдан в эксплуатацию 43 года назад. В течение этого времени здесь ни разу не проводились ремонтные работы. Сотрудники компании «Стройтраст» признались, что с таким «убитым» зданием им пришлось иметь дело впервые: объект не имел даже входной группы – работники и посетители учреждения пользовались пожарным выходом.

В здании также провели замену коммуникаций, кровельные работы, обновили внутреннюю отделку. На первом этаже детского сада постелили теплые полы, а во дворе появилась площадка для изучения правил дорожной безопасности. Благодаря восстановительным работам приобрели современный вид медицинский блок, кабинеты методиста и педагога-психолога, музыкальный и спортивный залы.

На капремонт из республиканского бюджета было выделено 32 млн рублей. На дополнительные 2,5 млн рублей город закупил и установил в дошкольном учреждении мебель, обустроил подъездные пути и парковочные места возле детсада.

Ранее сообщалось, что кнопки экстренного вызова полиции появятся во всех школах и детсадах РТ к началу учебного года.

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