Кнопки экстренного вызова полиции появятся во всех школах и детсадах РТ к началу учебного года

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Все образовательные организации Татарстана будут оснащены кнопками экстренного вызова полиции. На данный момент такие технические средства защиты есть у 92% школ и детских садов республики.

Об этом на заседании общественного совета при Министерстве образования и науки РТ рассказал начальник отдела технического надзора за капстроительством и ремонтом объектов образования данного ведомства Айрат Ахмадишин.

«В I квартале мы совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РТ провели мониторинг образовательных учреждений. По его итогам было установлено, что 8% из них не оснащены тревожными кнопками», – рассказал спикер.

Ахмадишин также добавил, что на данный момент ведется работа по дооснащению школ кнопками вызова полиции. Планируется, что к 1 сентября работы будут закончены во всех учебных учреждениях.

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