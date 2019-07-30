Динара Прокопьева

31 июля 2019, 09:00

Здоровье и среда

Детские поликлиники Татарстана станут бережливыми к 2021 году

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Здоровье и среда

Детские поликлиники Татарстана станут бережливыми к 2021 году

Детская поликлиника «Азино» может стать хорошим примером для других медучреждений, считает врач и депутат Госдумы от РТ Борис Менделевич.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Все детские поликлиники Татарстана должны перейти на формат бережливых к 2021 году. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал врач-психиатр и депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич.

«21-я взрослая поликлиника и детская поликлиника „Азино“— это одни из самых развитых лечебных учреждений в республике. Так, например, 21-я поликлиника — это первая поликлиника в Татарстане, которая создана по технологии бережливого производства. Такими должны быть все поликлиники, о чем говорил Президент страны в своем послании. Во время своего послания Федеральному собранию Владимир Путин дал поручение, чтобы к 2021 году 100% детских поликлиник в России перешли на формат бережливых, и в Татарстане в том числе», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, на примере детской поликлиники «Азино» ДРКБ можно создавать лечебные учреждения по всему Татарстану. Ее, а также 21-ю поликлинику в Приволжском районе Казани проинспектировала группа контроля за исполнением национальных проектов партии «Единая России». В составе экспертов были член Совета Федерации Владимир Круглый, а также депутаты Госдумы Юрий Кобзев и Борис Менделевич.

В обращении к Федеральному Собранию 20 февраля Владимир Путин поручил принять стандарты работы «Бережливых поликлиник». Медучреждения такого типа работают в Татарстане.

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