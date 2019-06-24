Динара Прокопьева

24 июня 2019, 15:34

Здоровье и среда

«Это благо для пациентов»: исполнение нацпроектов проконтролировали в 21-й поликлинике Казани

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Здоровье и среда

«Это благо для пациентов»: исполнение нацпроектов проконтролировали в 21-й поликлинике Казани

Фото: Салават Камалетдинов

Отдельная очередь на диспансеризацию, онлайн-запись к врачу и бассейн в городской поликлинике впечатлили экспертов из Совфеда и Госдумы России.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Группа контроля за исполнением национальных проектов партии «Единая России» проинспектировала 21-ю поликлинику в Приволжском районе Казани. В составе экспертов — член Совета Федерации, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый, а также депутаты Госдумы Юрий Кобзев и Борис Менделевич.

«Мы приехали посмотреть начало реализации национального проекта "Здравоохранение". Его важнейшим разделом является создание амбулаторных поликлинических учреждений нового типа. Здесь мы ознакомились с таким учреждением, увидели, что все принципы соблюдены», — рассказал Владимир Круглый в беседе с журналистами.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России практикуют создание новой модели медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Ее отличают доброжелательное отношение к пациентам, отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, упор на профилактику болезней. Первыми успехами в реализации нацпроекта поделилась заместитель главного врача 21-й поликлиники по лечебной работе Людмила Плаксина.

«У нас улучшилась доступность пациентов по получению медицинской помощи. Это достигнуто тем, что у нас образовалась открытая регистратура — нет окошек. У нас разделены потоки: поток по диспансеризации, поток пациентов, которые обращаются по разному роду жалоб, поток пациентов по прикреплению», — рассказала Плаксина членам рабочей группы «Единой России».

Пообщавшись с сотрудницами регистрации, гости убедились — в регистратуре больше нет карточек пациентов. Они находятся в картотеке, а на регистрации пациентам теперь помогают записаться на прием к врачу или найти нужного специалиста. Отмечен и рост числа записей через информаты, портал Госуслуг РТ.

«Возможность записаться при обращении сохраняется. Всего 25% пациентов обращаются через регистратуру, остальные записываются дистанционно», — пояснила заместитель главного врача 21-й поликлиники.

Скопления пациентов нет не только в зоне регистратуры, но и по всей поликлинике. Это объясняется разделением потоков. Так, пройти диспансеризацию можно только на первом этаже, хотя раньше специалисты принимали в кабинетах по всему зданию.

«Если раньше диспансеризация проходила две-три недели, то сегодня это два-три дня. Почему? Люди идут отдельным потоком», — объяснил журналистам главврач 21-й поликлиники Рустем Гайфуллин.

Отдельная очередь пациентов на диспансеризацию порадовала экспертов, как и особое внимание к реабилитации. Эксперты зашли в кабинеты механотерапии, где отметили современное оборудование, и были удивлены наличию бассейна в здании городской поликлиники. Владимир Круглый отметил, что это большая редкость.

«Многие годы такое направление как реабилитация было в стороне, не развивалось. А сейчас мы прошли по кабинетам, увидели современнейшее оборудование для реабилитации. И бассейн плавательный, что очень редко бывает в городских поликлиниках. И все это работает», — заявил член Совфеда.

Такая практика, как визиты группы контроля партии «Единая Россия», очень действенная, считает депутат Госдумы Борис Менделевич.

«Нам важно, чтобы нас не только проверили и сказали, в чем мы отстаем, но мы могли бы обменяться опытом и мнениями. Это очень хороший формат, который мы сегодня наблюдали. Надеюсь, что он даст еще больший импульс для развития татарстанского здравоохранения», — заявил Менделевич.

Его коллега, Юрий Кобзев, отметил высокие показатели, с которыми Татарстан приступает к реализации нацпроекта «Здравоохранение». Напомним, что он рассчитан на шесть лет, до 2024 года.

«Мы сравниваем показатели, которые есть на уровне Российской Федерации и на уровне субъектов. В Татарстане многие показатели, к которым будет идти Российская Федерация, уже достигнуты. Республике нужно приложить серьезные усилия, чтобы вырасти еще, потому что вы начинаете с того уровня, к которому Россия будет идти. По подавляющему числу показателей», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в казанской поликлинике пациенты могут бесплатно получить ряд важных услуг в рамках реабилитации.

«Для себя я отметил, что реабилитационные методики, которые в основном применяются в платных услугах, здесь доступны по программе ОМС. Например, ударно-волновая терапия. Это очень отрадно», — сказал Кобзев.

Делегацию сопровождал глава Минздрава РТ Марат Садыков. «На примере 21-й поликлиники мы показываем, как будем реализовывать проект „Бережливое производство“ в нашей республике», — отметил он.

В октябре 2017 года обновленную 21-ю поликлинику Казани открывал Президент РТ Рустам Минниханов. Медучреждение обслуживает более 90 тыс. человек, в том числе 30 тыс. студентов из разных российских регионов. С 2016 года в поликлинике внедрен стандарт «Дружелюбная поликлиника».

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