Организация ифтара и помощь больным детям: фонд «Закят» активизировал работу перед Курбан-байрамом

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В преддверии Курбан-байрама (Ида аль-Адха) благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана по традиции активизировал свою социальную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба муфтията РТ.

Так, в течение трех дней, с 30 июля по 1 августа, фонд организует благотворительные обеды в казанском кафе «Софра кебаб» для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Продолжается благотворительная акция «Ты не один» – «Без синен белэн» в поддержку тяжелобольных детей. Ведется сбор средств для реабилитации 13-летнего Мурата Нагимова, страдающего сразу от нескольких болезней.

Разворачивается и акция «Накорми нуждающегося», о которой ранее сообщало ИА «Татар-информ». В фонд «Закят» поступило уже более 100 заявок на получение жертвенного мяса, среди обратившихся – малоимущие, инвалиды, люди, попавшие в трудную ситуацию, сироты. Телефон для справок: 8 (843) 225-33-22.

Фонд также проводит совместную благотворительную акцию с барбершопом «Сакал» по оказанию подопечным учреждения бесплатных парикмахерских услуг. В день же Арафат, кульминационный момент хаджа, БФ «Закят» в одной из казанских мечетей проведет ифтар для своих подопечных. Благотворительный обед соберет 200 человек.

«Помимо этого, в дни празднования Курбан-байрама БФ “Закят“ традиционно организует раздачу мяса для малообеспеченных слоев населения. Всего в этом году <…> планируется раздать около 5 тонн жертвенного мяса для многодетных и неполных семей, одиноких людей, не имеющих опекунов, а также социальных учреждений», – отмечается в сообщении ДУМ РТ.

Нуждающиеся могут позвонить по телефону 8 (843) 225-33-22 и рассказать свою историю. Специалисты фонда проконсультируют каждого и подскажут, какие документы нужно предоставить для получения помощи.

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