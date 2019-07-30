Суд вычел сумму НДС из компенсации «Росгосстраха» в пользу «Таиф-НК» за пожар 2016 года

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Арбитражный суд Поволжского округа частично отменил решение Арбитражного суда РТ о взыскании с «Росгосстраха» 19,4 млн рублей в пользу «Таиф-НК». Суд вычел из компенсации страховщиков сумму НДС за ремонтные работы в размере 12,8 млн рублей. В отмененной части дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Спор между сторонами разгорелся вокруг пожара на заводе бензинов в сентябре 2016 года. По расчетам нефтеперерабатывающей компании, сумма страхового возмещения составила 107,9 млн рублей. Но «Росгосстрах» оплатил только 88,4 млн рублей. Страховщики заявили, что НДС, на компенсацию которого претендует истец, является возмещаемым государством налогом и не может быть отнесен к убытку.

«В ходе заключения договора “Росгосстрах“ прекрасно знал, что “Таиф-НК“ находится на общем режиме налогообложения. Соответственно, он знал, что “Таиф-НК“ вправе получить возмещение НДС из бюджета. Но при этом страховая сумма была рассчитана с учетом НДС, страховую премию мы выплатили с учетом НДС. Поэтому мы считаем, что возмещение убытков полагается нам как раз с учетом НДС», – заявил на заседании в Арбитражном суде ПФО представитель нефтеперерабатывающей компании.

Кроме того, он заметил, что стороны давно сотрудничают и раньше при возникновении страхового случая сумма ущерба возмещалась полностью, с учетом НДС.

Представитель «Росгосстраха» в свою очередь отметил, что ответчик до сих пор не дал ответа на вопрос, получала ли компания налоговый вычет по этому случаю или нет.

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