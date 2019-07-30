Татар-информ

30 июля 2019, 17:38

ОбществоКультура

В РТ для представителей незащищенных слоев населения организуют примерно треть культурных событий

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ОбществоКультура

В РТ для представителей незащищенных слоев населения организуют примерно треть культурных событий

Фото: Султан Исхаков

Больше всего мероприятий для лиц из социально незащищенных слоев проводят библиотеки, театрально-зрелищные учреждения и музеи.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В первом полугодии 2019 года учреждения культуры Татарстана провели около 2 тыс. мероприятий для социально незащищенных слоев населения. Это составляет около трети от общего числа организованных ими событий, которое равняется 7 тыс., рассказала на итоговом заседании общественного совета при Министерстве культуры РТ первый заместитель главы ведомства Юлия Адгамова.

«В общем объеме ежегодно проводимых подведомственными учреждениями Минкультуры РТ мероприятий около одной трети проводится с предоставлением возможности бесплатного посещения представителям социально незащищенных слоев населения», – подчеркнула она.

В первом полугодии инвалиды, многодетные семьи и люди в трудной жизненной ситуации были приглашены примерно на 2 тыс. событий, добавила докладчик.

Так, библиотеки Татарстана проводили бесплатные мероприятия в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это были мастер-классы по тифлокомментированию, а также квесты и экскурсии.

Больше всего мероприятий для представителей социально незащищенных слоев населения проводят именно библиотеки, а также театрально-зрелищные учреждения и музеи.

«В первый вторник каждого месяца текущего года данные учреждения могут посетить бесплатно все желающие», – заключила Адгамова.


 

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