В Татарстане к октябрю планируют приобрести 63 пианино для музыкальных школ

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане в рамках госконтракта Минпромторга и Минкульта РФ планируют обеспечить музыкальные школы 63 пианино к октябрю 2019 года. Об этом сообщается на сайте Минкульта РТ.

В рамках совместной программы Минпромторга и Минкультуры России подписан государственный контракт, в рамках которого планируют до октября текущего года осуществить поставку 63 пианино отечественного производства в 63 школы Татарстана, сообщается на сайте.

«В этом году запланировано приобретение пианино для детских школ искусств, потребность в иных инструментах прорабатывается, и в настоящее время направлены заявки в Минкульт РФ о том, чтобы в следующем году для этого было выделено финансирование», — сказала Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Минкультом РТ была проведена инвентаризация музыкальных инструментов всех музыкальных школ. К слову, всего в Татарстане действует 43 детских школы искусств и 41 детская музыкальная школа. За 2018 год наиболее используемым инструментом было пианино — 2,5 тыс. инструментов, подчеркнули в Минкульте РТ.



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