Валерия Белова

30 июля 2019, 17:02

Здоровье и среда

Татарстан закупит новые передвижные медицинские комплексы и флюорографы

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Здоровье и среда

Татарстан закупит новые передвижные медицинские комплексы и флюорографы

Фото: Ильнар Тухбатов

Мобильные комплексы помогут врачам обследовать все детское и взрослое население Татарстана.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Шесть новых мобильных флюорографов и четыре передвижных медицинских комплекса закупит Татарстан для обследования населения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Комплексы будут закуплены в целях повышения доступности медицинской помощи, в рамках нацпроекта "Здравоохранение"», – объяснил на брифинге в Кабмине РТ министр здравоохранения республики Марат Садыков.

В ведомстве уточнили, что новые мобильные комплексы состоят из восьми отсеков и предназначены для комплексных медосмотров. Внутри находятся кабинет терапевта, хирурга и фтизиатра, кабинет акушера-гинеколога, проктолога и уролога, кабинет офтальмолога и оториноларинголога.

Комплексы будут находиться в ведении четырех клиник: Республиканской клинической больницы, городской клинической больницы № 7 Казани, Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Альметьевской ЦРБ.

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