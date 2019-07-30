К 2024 году жители Татарстана с помощью «Личного кабинета» смогут записаться к любому врачу

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). К 2024 году в Татарстане полностью доработают медицинскую информационную систему и создадут для пациентов «Личные кабинеты». Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал журналистам министр здравоохранения республики Марат Садыков.

«К 2024 году планируется создание “Личного кабинета“ пациента, с помощью которого каждый человек сможет записаться на прием к любому врачу в любом регионе, вызвать врача, выбрать консультанта, запросить выписки и справки и получить доступ к собственным медицинским документам», – сообщил глава ведомства.

Создание цифровой информационной системы – одна из задач национального проекта «Здравоохранение». На доработку медицинской информационный системы Татарстан до 2021 года получит 833 млн рублей.

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