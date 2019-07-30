Марат Садыков объяснил, как устранить кадровый дефицит в клиниках и больницах Татарстана

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал сегодня на брифинге в Кабмине РТ о плане устранения кадрового дефицита в медицинских учреждениях республики.

«Как решить проблему кадрового дефицита? Есть несколько направлений. Первое – целевой прием. В этом году по целевым направлениям из Республики Татарстан в Казанский медицинский университет на обучение поступают 240 человек», – объяснил министр.

И добавил: «Второе – программа по предоставлению единовременных компенсационных выплат, программа “Земский доктор“. За время реализации проекта с 2012 года в первичное звено трудоустроен 551 специалист. В этом году планируем трудоустроить еще 84 врача и 10 фельдшеров. И третье – региональная программа по предоставлению грантов Правительства Республики Татарстан».

При этом 524 специалиста Татарстан сумел привлечь в свои медучреждения из других регионов России.

В настоящее время в подведомственных учреждениях Минздрава РТ работают 12 тыс. 89 врачей и 33 тыс. 281 средний медицинский работник.





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