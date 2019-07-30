Первую детскую горбольницу в казанском Заречье превратят в аналог ДРКБ

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Детскую городскую клиническую больницу № 1 в казанском Заречье сделают многопрофильной крупной больницей, аналогичной ДРКБ. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

«Мы рассматриваем концепцию строительства детской больницы на стороне Заречье. Сложилась такая ситуация, что именно там нет такой крупной и многопрофильной детской клиники. Будет реорганизована первая детская горбольница, в составе будет комплекс, аналогичный ДРКБ. Эта концепция сейчас рассматривается, и мы ее представим на ваш суд в октябре», – объяснил глава ведомства.

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