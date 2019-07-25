В Нижнекамске открыли первую площадку для выгула и дрессировки собак за 2 млн рублей

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске на средства муниципалитета открылась первая площадка для выгула и дрессировки собак. Инициатива строительства принадлежит местным собаководам, передает «НТР 24».



На новой площадке размещены деревянные тренажеры – змейка, стенка, тоннель, качели, бревно и барьер.



Площадка оборудована высоким ограждением, так как при ее строительстве учитывались все нормы и требования для подобных объектов. Ее цена составила 2 млн рублей.



Открытие площадки прошло при участии мэра города Айдара Метшина. Он отметил, что в конце 2018 года произошло важное для животных событие – был принят закон о создании условий для братьев наших меньших. «Это показывает уровень цивилизованности общества и государства. Это очень важно», – отметил градоначальник.



Одним из участников церемонии открытия стал Сергей Добротворский со своим поводырем по кличке Ерат – он заменяет мужчине глаза – верный и преданный лабрадор всегда со своим хозяином. На этой площадке они не первый раз, ведь именно Сергей стал одним из инициаторов ее строительства.



Количество собаководов в Нижнекамске с каждым днем растет. Четвероногие друзья есть практически в каждой пятой нижнекамской семье. Подобные площадки – необходимость, и их строительство будет продолжено, отмечают власти города.



Обслуживать площадку будет муниципалитет. Собаководы также пообещали следить за порядком.

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