Росстат обнаружил увеличение числа живущих за чертой бедности

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Количество жителей России, доходы которых ниже прожиточного минимума, в I квартале 2019 года увеличилось до 20,9 млн человек и достигло 14,3% населения страны. При этом за год до этого, в I квартале 2018-го, уровень бедности составлял 13,9% (20,4 млн человек), сообщает пресс-служба Росстата.

«Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – прокомментировали отмеченный ими тренд статистики. Первый вырос на 7,2%, тогда как второй – только на 5,2%.

Расчеты числа живущих за чертой бедности велись уже по новой методологии подсчета реальных доходов населения, внедренной в апреле 2019 года.

Кроме того, в Росстате напомнили: «Более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов. <...> первый квартал каждого года чаще всего является наиболее низкодоходным <...>».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стал известен уровень разрыва между богатыми и бедными в России.

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