Стал известен уровень разрыва между богатыми и бедными в России

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). За последние 19 лет в России разрыв в доходах между работниками с самыми высокими и самыми низкими зарплатами уменьшился почти втрое, с 34 до 13 раз. Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова, пишет «Российская газета».

При этом уже к 2005 году разница между зарплатами наиболее высоко- и наиболее низкооплачиваемых работников сократилась до 25 раз. В 2019-м на государственных и муниципальных предприятиях она составляет 10,4 раза, в негосударственном секторе – 13,9 раза.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше», – заметила Егорова.

Среди причин уменьшения разрыва исследователь упомянула фиксируемое Росстатом сокращение доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума, увеличение промышленного производства и исторически минимальный уровень безработицы, обусловленный демографическими тенденциями.

До этого газета «Известия» со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщила, что наиболее распространенная в России зарплата равняется 23,5 тыс. рублей в месяц. Именно столько зарабатывают от 15 до 20% жителей страны.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.