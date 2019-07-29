Татар-информ

29 июля 2019, 23:54

Экономика и финансыОбщество

Отечественным предприятиям не хватает квалифицированных рабочих

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Экономика и финансыОбщество

Отечественным предприятиям не хватает квалифицированных рабочих

Компания HeadHunter проанализировала результаты онлайн-опроса HR-специалистов.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Российским предприятиям не хватает квалифицированных рабочих со средним или средним специальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. Таковы результаты проведенного рекрутинговой компанией HeadHunter опроса HR-специалистов, передает РИА Новости.

К числу специалистов со средним или средним специальным образованием относятся, в частности, токари, слесари, заводские техники и представители ряда других профессий. От таких сотрудников работодатели ждут добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), готовности к переобучению и повышению квалификации (37%).

При этом, как правило, претендующие на эти должности демонстрируют прежде всего наличие профессиональных навыков (31%). Добросовестность и готовность учиться проявляются реже – в 28% и 20% случаев соответственно.

От работников с высшим образованием руководители ждут наличия специализированных знаний (73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и опять-таки добросовестности и дисциплинированности (43%). На деле соискатели обычно показывают наличие специализированных знаний и навыков (43%), владение ИТ-системами и навыками программирования (31%), а также владение неспециализированными компьютерными программами (30%).

Участниками онлайн-опроса, проведенного HeadHunter, стали 463 HR-специалистов разных рангов. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стали известны наименее востребованные в России профессии.

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