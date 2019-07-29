Нападающий «Рубина»: Рад победе, но хотелось забить еще больше

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского «Рубина» Видар Кьяртанссон прокомментировал победу над «Ахматом» из Грозного со счетом 1:0.

«Игра была равная, но, мне кажется, у нас было больше шансов. Всего один гол решил исход матча. Первые десять минут на трибунах было спокойно, но потом болельщики разогрелись, и ощущение поддержки чувствовалось очень хорошо», – рассказал нападающий.

Также игрок прокомментировал свой первый забитый за «Рубин» гол: «Был великолепный пас, нормальное завершение. Хотелось бы больше голов, но рад за команду, что удалось победить».

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