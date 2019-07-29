Продолжение беспроигрышной серии: «Рубин» дома одолел «Ахмат»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» продолжил беспроигрышную серию в чемпионате России: у себя дома казанцы оказались сильнее «Ахмата» из Грозного. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Игра началась с минуты молчания в честь погибших в лагере под Хабаровском детей. Из-за трагедии фанатский сектор казанцев начал активно поддерживать свою команду только с пятой минуты.

Тренерский штаб «Рубина» выпустил на поле следующий состав: в воротах Юрий Дюпин, в обороне Данил Степанов, Егор Сорокин, Филип Уремович и Олег Данченко. В полузащите вышли Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов и Павел Могилевец, в атаке – Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия и Евгений Марков.

Первый опасный момент в матче случился лишь на 16-й минуте, когда на ударную позицию вышел Марков, но переиграть голкипера гостей не сумел. Следующей ситуации пришлось ждать чуть больше десяти минут: Подберезкин отдал разрезающую передачу на Зурико, тот на дриблинге ушел от защитника и пробил по воротам. Только мастерство вратаря уберегло «Ахмат» от взятия ворот.

К середине первого тайма «Рубин» задавил гостей преимуществом, из-за чего те нередко начали ошибаться в передачах. На 34-й минуте и Дюпин вступил в игру: мяч неудачно отскочил к нападающему грозненской команды, но кипер отразил выход один на один. Неразбериха царила в оборонительных рядах казанцев, то Уремович отдал неточный пас поперек поля, то неточно сыграл Подберезкин, так что Дюпину приходилось подчищать за одноклубниками. Тем не менее на перерыв команды ушли при равном счете.

Во время паузы «Рубин» выпустил на поле Видара Кьяртенсона вместо Евгения Маркова. Именно он и открыл счет в матче: после замечательной разрезающей передачи Могилевца исландец вышел на рандеву с вратарем и отправил мяч в ворота. Коновалов на радостях сломал угловой флажок, за что заработал «горчичник».

Однако казанцы не собирались останавливаться на достигнутом, раз за разом оборону «Ахмата» разрывал Давиташвили. Позже к нему подключился еще один грузин Кварацхелия, который атаковал с правого фланга. Больше голов Центральный стадион не увидел – матч завершился со счетом 1:0.

Следующую игру казанцы также проведут дома: соперником «Рубина» станет московский ЦСКА. Встреча пройдет на Центральном стадионе 4 августа.

«Рубин» (Казань) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0.

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