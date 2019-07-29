Голкипер «Рубина»: В холодную погоду играть комфортнее, особенно в напряженном матче

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер казанского футбольного клуба «Рубин» Юрий Дюпин оценил Центральный стадион, на котором «Рубин» провел свою первую домашнюю встречу в Российской премьер-лиге сезона 2019/2020.

«Центральный – хороший, уютный стадион, а что касается холодной погоды – при ней играть комфортнее, особенно когда матч напряженный. В целом хорошая, содержательная игра. Мы действовали высоко, не давая «Ахмату» создавать моменты. Хорошо контролировали мяч, играли вперед. В принципе, я доволен нашей игрой», – заметил Дюпин.

Матч с грозненским «Ахматом» завершился победой казанцев со счетом 1:0.

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