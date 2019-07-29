Похитившая 4 млн рублей из банка в Казани кассир отправится в колонию не раньше, чем через три года

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Кассир, которая в прошлом году похитила из денежного хранилища одного из казанских банков 4 миллиона рублей, отправится в колонию не раньше чем через три года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор 34-летней Дине Самитовой. Женщину приговорили к 4 годам колонии общего режима.

«Самитову суд признал виновной по статье "Присвоение и растрата". Однако наказание отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», – уточнили в пресс-службе суда.

На данный момент дочери Самитовой 11 лет. В течение трех лет инспекция по делам несовершеннолетних будет следить за Самитовой, и если за это время не возникнет никаких нареканий, то с нее могут снять судимость.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году Дина Самитова, работая в филиале одного из казанских банков на улице Чистопольская, похитила из денежного хранилища почти 4 млн рублей.

На судебном заседании выяснилось, что Самитова похищала деньги, чтобы делать ставки в букмекерской конторе. Она познакомилась с мужчиной, который представился ей спортивным аналитиком и предложил ей подзаработать на ставках.

Когда ставки перестали приносить прибыль, Самитова поняла, что ее обманывают, и сообщила о краже денег своему руководству. Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Свою вину подсудимая признала полностью.

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