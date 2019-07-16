В Казани судят сотрудницу банка, которая ради ставок в букмекерской конторе похитила 4 млн. рублей

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Ново-Савиновском районном суде Казани судят 34-летнюю Дину Самитову, которая, работая в филиале одного из банков на улице Чистопольская, похитила почти 4 млн рублей.

Как выяснилось в зале суда, Самитова, которая работала в банке и имела доступ к хранилищу, в течение нескольких месяцев выносила денежные средства. Все похищенные денежные средства она тратила на ставки в букмекерской конторе.

На судебном заседании Самитова рассказала, что весной прошлого года она познакомилась с мужчиной. Он представился ей спортивным аналитиком, после чего предложил ей подзаработать на ставках.

«У меня были свои накопления. Вложив их, я получила небольшую прибыль. После он предложил мне вложиться еще и попросил меня взять деньги из кассы банка. Сама не понимаю, как ему удалось так легко втереться в доверие», – рассказала Самитова.

Вскоре ставки перестали приносить прибыль, и женщина начала понимать, что ее обманывают. Она попросила знакомого вернуть деньги, однако мужчина перестал выходить на связь.

«В конце я поняла, что это все ложь, после чего я приняла решение рассказать все своему начальнику», – сказала подсудимая.

Женщину уволили. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Свою вину Самитова признала полностью.

Теперь женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

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