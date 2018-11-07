Казань вошла в топ-5 городов России с самыми трудолюбивыми жителями

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). По мнению туристов, столица Татарстана входит в топ-5 городов России с самыми работящими жителями. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

К числу наиболее трудолюбивых обитателей Казани отнесли 10% респондентов. Таким образом, столица РТ оказалась на четвертом месте по стране.

Лидером рейтинга, составленного на основании опроса в социальных сетях, стала Москва. Столицу России сочли городом трудоголиков 36,67% опрошенных.

Второе место разделили Санкт-Петербург и Новосибирск, за которые проголосовали по 13,33% респондентов. Третьим стал Екатеринбург, который поддержали 11,67% участников опроса.

Ставшую пятой Уфу упомянули 6,67% респондентов. А вот жителей Ялты и Сочи сочли работящими лишь по 3,33% опрошенных. Еще меньше голосов набрали Краснодар и Геленджик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан вошел в число наиболее притягательных для туристов – любителей метеоритов регионов.

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