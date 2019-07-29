Девушка, которая станцевала на крышах автомобилей в Казани, сама пришла в полицию

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 19-летняя девушка, которая станцевала на крышах нескольких припаркованных авто в Казани, сама пришла в полицию. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«29 июля около 7.30 утра в отдел полиции "Савиново" обратился автовладелец. 32-летний мужчина пояснил, что вечером припарковал в одном из дворов по улице Адоратского свой автомобиль "Киа Оптима", а утром обнаружил на нем повреждения», – уточнили в пресс-службе управления.

На месте полицейские опросили свидетелей происшествия и выяснили, что на крышах авто танцевала неизвестная девушка.

Стражи порядка в кратчайшие сроки выяснили личность танцовщицы. Так как видеозапись с танцем разошлась по пабликам в соцсетях, 19-летняя девушка сама пришла в полицию и во всем созналась.

По данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза, которая установит степень повреждения автомобилей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани девушка решила станцевать на крышах припаркованных автомобилей и повредила их.



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