Полицейские ищут девушку, которая станцевала на крышах нескольких авто в Казани и испортила их

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Полицейские ищут девушку, которая станцевала на крышах нескольких припаркованных авто в Казани и испортила их. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

На страницах в соцсетях появилось видео, как девушка танцует на крышах припаркованных машин. На кадрах ролика видно, как танцовщица перепрыгивает с автомобиля на автомобиль. Крыши машин оказались изрядно помяты.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в УМВД России по Казани, обращение от хозяев автомобилей поступило сегодня в отдел полиции «Савиново».

«По данному факту начата проверка. Сотрудники полиции изучают записи с видеокамер, устанавливаются маршруты движения», – уточнили в пресс-службе управления.





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