Осенью на борту новых «КАМАЗов» заработает почтовый сервис от Mail.ru

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). На борту новой автотехники ПАО «КАМАЗ» в составе бортовой информационной системы (БИС) появится почтовый сервис от Mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«Производство автотехники с такой опцией стартует осенью 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что БИС КАМАЗ поддерживает все функции обновленной почты Mail.ru, в том числе и систему Smart Reply, которая показывает варианты моментальных ответов на основе текста входящего письма.

Также водители прямо в кабине могут из почты воспользоваться сервисом быстрой оплаты штрафов ГИБДД, оплатить мобильную связь, коммунальные услуг или отправить денежные переводы.

«Бортовая информационная система (БИС) позволяет водителям следовать намеченному курсу, не скучать в дороге благодаря мультимедиа-возможностям (музыка, видео, радио), выходить в Интернет, поддерживать связь с диспетчером и обмениваться документами по почте», — отметил главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что сотрудники КАМАЗа вернулись к работе после двухнедельного отпуска.

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