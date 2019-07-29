Сотрудники КАМАЗа вернулись к работе после отпуска

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 29 июля, сотрудники ПАО «КАМАЗ» вышли на работу после оплачиваемого двухнедельного отпуска, сообщает пресс-служба автогиганта.

В период отпуска, с 15 по 28 июля, все основные производства компании были временно остановлены.

После летнего отдыха камазовцев ожидают сразу два значимых для компании события: 50-летие ПАО «КАМАЗ» и старт серийного выпуска новейшего грузовика премиум-сегмента КАМАЗ-54901.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в 2020 году в России могут появиться электрокары и велосипеды со звуком «КАМАЗа».

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