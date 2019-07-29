Новый кабинет паллиативной помощи хотят открыть в Буинском районе Татарстана

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Власти Буинского района готовы открыть местный кабинет паллиативной помощи с выездными службами по принципу «Стационар на дому». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Татарстана Ильсур Шаймарданов.

«Они [кабинеты паллиативной помощи] уже начали [открываться]. Первым был кабинет в Рыбно-Слободском районе. Потом — в Нижнекамске, где к этому кабинету очень оригинально подошли. Были приняты врачи различных профилей. Это и онкологи, и неврологи, и анестезиологи. Думаю, что многие районы подтянутся за этим», — ответил Шаймарданов на вопрос корреспондента «Татар-информ».

Он отметил, что создание кабинетов паллиативной помощи в каждом районе Татарстана будет оправдан, если будет организована выездная служба. В республике 43 района и 14 городов республиканского значения.

По нормативам, один врач, оказывающий паллиативную помощь, полагается на 100 тыс. населения, сказал эксперт. Таких крупных районов в республике немного, поэтому нужно обеспечить медикам должный объем работы, чтобы финансирование было оправдано.

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