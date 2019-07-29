Татар-информ

29 июля 2019, 13:24

Экономика и финансы

В Татарстане появится мегаферма на 2 тыс. голов КРС за 1 млрд рублей

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Экономика и финансы

В Татарстане появится мегаферма на 2 тыс. голов КРС за 1 млрд рублей

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Комплекс в Азнакаевском районе Татарстана создаст 70 рабочих мест.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Азнакаевском районе Татарстана 9 августа заложат первый камень под строительство мегафермы на 2 тыс. голов крупного рогатого скота. Холдинг «Агросила» вложит в предприятие около 1 млрд рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Азнакаевского района.

«На территории Сухояшевского сельского поселения построят мегаферму на 2000 голов. Будет создано 70 рабочих мест, ожидается 50 тонн молока в сутки», — сказали в администрации района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Республике Татарстан впервые было произведено более 4 тыс. тонн молока в сутки.

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