В Татарстане впервые было произведено более 4 тыс. тонн молока в сутки

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 25 июня, в Республике Татарстан впервые было произведено более 4 тыс. тонн молока в сутки, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Приведенные данные озвучил сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Назип Хазипов в рамках рабочего совещания с сельхозуправлениями районов республики.

Заместитель министра поздравил всех присутствующих с этим значимым для Татарстана событием. Отдельно он назвал и поблагодарил районы, которые внесли весомый вклад в данное достижение. Среди них были упомянуты Атнинский, Кукморский и Балтасинский районы.

«Они уверенно удерживают валовый суточный надой молока на отметке свыше 200 тонн молока в сутки в течение года и получат республиканские гранты на развитие сельского хозяйства и строительство новых объектов в своих районах», — добавил Назип Хазипов.

По оперативным данным на 25 июня, в Кукморском районе ежедневно производится 277 тонн молока, в Балтасинском — 258 тонн, в Атнинском — 219 тонн. Также данные районы отмечены и высокими показателями надоя на одну корову, которые составляют от 22,5 до 27,1 кг.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия также упомянул и Актанышский район, который на прошлой неделе стал четвертым в республике «двухсоттонником» — районом, производящим более 200 тонн молока в день.

Молочное скотоводство — одно из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Татарстана. Благодаря реализации министерством комплекса мер по поддержке производства, в республике отмечаются положительные результаты. Так, согласно информации пресс-службы Минсельхоза РФ, Республика Татарстан занимает лидирующую позицию по объемам производства и реализации товарного молока среди субъектов Российской Федерации.

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