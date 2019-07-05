В 2020 году в России могут появиться электрокары и велосипеды со звуком «КАМАЗа»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В следующем году в России появится сервис звукового сопровождения электросамокатов, велосипедов и электромобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на НТИ «Автонет».

В рабочей группе рассказали, что система будет работать по принципу выбора рингтона на телефон, а звуков двигателя будет несколько: звук стоянки, движение на малых оборотах и высокие скорости. По словам собеседника, на электромобиль можно будет скачать и звук «КАМАЗа», но при этом его громкость будет соответствовать нормам шума в городской среде.

«Сейчас при низких скоростях электромобили не издают звуков, и это опасно для людей», — поясняют авторы причину разработки приложения.

Сервис можно будет установить при покупке транспортного средства, для каждого типа ТС разработка будет отличаться. Например, на велосипеды планируется устанавливать отдельный блок с дисплеем и динамиком, для электрокаров могут разработать полноценное бортовое оборудование, подключаемое к машине.

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