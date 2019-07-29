Спортивный август в Казани: пляжный волейбол, метание ножа и состязания атлетов

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Спортивный август в столице Татарстана начнется с празднования Дня физкультурника, а далее горожан ждет множество разнообразных соревнований. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Светлана Вострикова.

«10 августа в рамках Всероссийского Дня физкультурника запланирована обширная спортивная программа. Центральной площадкой станет парк им. Горького. Праздник начнется в 9:00 с церемонии открытия и награждения победителей и призеров спартакиады общеобразовательных учреждений Казани», — поделилась подробностями Вострикова, добавив, что также планируется вручить почетные грамоты и отличительные знаки ведущим работникам сферы физической культуры.

Далее Казань примет баскетбольные соревнования «Оранжевый мяч-2019».

Кроме того, в августе казанцы смогут посмотреть на необычные соревнования атлетов на фестивале силового спорта, посоревноваться в метании ножей, фехтовании, шахматах, киберспорте.

На стадионе «Трудовые резервы» пройдут футбольные соревнования за кубок Казани. А возле Дворца водных видов спорта горожанам предложат сыграть в пляжный футбол, гандбол и волейбол.

Завершится спортивный август 31 числа соревнованиями Timerman.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.