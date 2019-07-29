Казань примет Всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч-2019» 11 августа

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд из трех игроков пройдут в Казани 11 августа. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Светлана Вострикова.

«Всероссийский турнир по баскетболу „Оранжевый мяч-2019“ соберет лучшие команды со всей республики», — подчеркнула она.

Баскетболисты будут соревноваться в 3 возрастных категориях: участники до 13 лет, игроки от 14 до 17 лет и взрослые от 18 лет и старше.

Стать частью спортивного события может каждый любитель баскетбола, для этого нужно заполнить регистрационную форму на сайте.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.