Татар-информ

29 июля 2019, 07:10

Спорт

В Менделеевске ко Дню города откроется новая лыжная база

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Спорт

В Менделеевске ко Дню города откроется новая лыжная база

К новому зимнему сезону жители и гости Менделеевска смогут насладиться лыжной ездой и активно провести отдых с семьей.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Ко Дню города в Менделеевске планируется открыть сразу несколько социальных объектов, одним из которых станет современная лыжная база около молодежного центра «Яшьлек», пишут «Менделеевские новости».

В Управлении капитального строительства города сообщили, что на данный момент ведутся инженерные работы. На сегодняшний день строители смонтировали блочный модуль, подвели инженерные сети. Сейчас подключаются вода, освещение, идут пусконаладочные работы сетей.

Площадь территории лыжной базы составляет 86 квадратных метров. Здесь созданы все удобства – отапливаемый просторный зал, где будет организован прокат лыж, две раздевалки и два санузла.

Уже к новому зимнему сезону жители и гости города смогут насладиться лыжной ездой и активно провести отдых с семьей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на День города в Менделеевске откроют Центр молодежных инициатив.

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