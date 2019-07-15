Татар-информ

17 июля 2019, 00:34

Общество

На День города в Менделеевске откроют Центр молодежных инициатив

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Общество

На День города в Менделеевске откроют Центр молодежных инициатив

Фото: mendeleevskyi.ru

Жители и гости Менделеевского района 10 августа будут праздновать 52-ю годовщину со дня его образования.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). На День города, 10 августа, в Менделеевске ожидается открытие Центра молодежных инициатив. Он будет включать такие площадки для молодежи, как коворкинг-центр, компьютерный зал, зона активного отдыха, стена-скалодром, места для занятий брейк-дансом и граффити, передает ИЦ «Менделеевск».

Директор молодежного центра «Яшьлек» Андрей Гриненко отметил, что горожане, а особенно молодежь, с нетерпением ждут этого события.

«Также в молодежном центре будут функционировать молодежное кафе, творческая площадка, конференц-зал и другие пространства, какие именно – оставим пока в секрете», – добавил Гриненко.

Жители и гости Менделеевского района 10 августа будут праздновать 52-ю годовщину со дня его образования. По традиции город отметит это событие масштабными мероприятиями. Запланированы выступления артистов, детские аттракционы и праздничный салют.

 

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