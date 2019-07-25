Татар-информ

27 июля 2019, 04:30

Общество

Лаишевцы предложили свои варианты обустройства дворовых территорий по программе «Наш двор»

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Общество

Лаишевцы предложили свои варианты обустройства дворовых территорий по программе «Наш двор»

Фото: laishevskyi.ru

Проект «Наш двор» нашел живой отклик у жильцов многоэтажек – они бурно обсуждали перспективы преображения своей придомовой территории.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). С жильцами домов №№ 34, 36, 36а и 38а по улице Лебедевой города Лаишево встретился депутат Государственного Совета Республики Татарстан Михаил Сыровацкий, пишет газета «Камская новь».



В 2020 году стартует одобренная Президентом РТ программа по благоустройству дворов «Наш двор». В преддверии ее старта проходят встречи с жителями домов поселений, которые затронут будущие работы.



Во дворе установили передвижные доски с планами нескольких домов, где с помощью стикеров и маркеров жильцы наносят планируемые изменения.

Михаил Сыровацкий отметил, что руководству очень важно знать, каким жители видят свой двор, чтобы учесть пожелания по будущей программе улучшения качества жизни.



«Мы учтем ваши пожелания и утвердим сроки строительства в пятилетней программе», – отметил парламентарий.



Жильцы дискутировали о необходимости наличия детской площадки, беседки, клумб и скамеек, их месторасположения. Людей интересовали вопросы организации контейнерных площадок для твердых бытовых отходов, парковок и «лежачих полицейских».

Михаил Сыровацкий отметил, что за прошедшие четыре года в республике отремонтировано и создано 250 скверов, очищено около 56 озер и водоемов.
 

 

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