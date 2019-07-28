Татар-информ

28 июля 2019, 21:45

Общество

На площади воинов-интернационалистов Менделеевска провели митинг в честь Дня ВМФ

Рекомендуем

Общество

На площади воинов-интернационалистов Менделеевска провели митинг в честь Дня ВМФ

Фото: mendeleevskyi.ru

Собравшиеся почтили память погибших при исполнении воинского долга земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). На площади воинов-интернационалистов в Менделеевске состоялся митинг, посвященный Дню Военно-морского Флота, который отмечается сегодня, 28 июля, пишут «Менделеевские новости».

К жителям района, охранявшим водные рубежи страны, обратился замруководителя исполкома по социальным вопросам Айдар Сафаргалин. Он отметил, что моряки считаются элитой Российской армии.
«Менделеевцы во все времена достойно несли службу, на данный момент более десятка горожан стоят на морской вахте, и нам за них не приходиться краснеть», – сказал Айдар Сафаргалин.

К поздравлениям присоединились военком района Сергей Залуженко и председатель Совета ветеранов Любовь Сорокина. Собравшиеся почтили память погибших при исполнении воинского долга земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Бывший моряк Роберт Шаймуратов вспоминает, что службу проходил в 1983 – 1986 годах на Северном флоте, со многими из однополчан он до сих пор на связи. «И сегодня приятно было с утра получать поздравления. Считаю, каждый мужчина должен пройти армейскую школу», – отметил житель Менделеевска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске отпраздновали День военно-морского флота.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске в последние дни июля 25 домов останутся без горячей воды
Новости дня
22:12
Нурлатскому фермеру выделили грант на открытие индюшачьей фермы

В этом году по программам поддержки фермерства грантовую помощь получили три нурлатских фермера.

21:45
На площади воинов-интернационалистов Менделеевска провели митинг в честь Дня ВМФ

Собравшиеся почтили память погибших при исполнении воинского долга земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

20:52
Альметьевские велотуристы ознакомились с муралами на фасадах зданий и нашли золотые яблоки

«Сказки о золотых яблоках» является единственной действующей паблик-арт-программой и веломаршрутом, который связывает объекты по городу.

20:14
В Нижнекамске в последние дни июля 25 домов останутся без горячей воды

«Водоканал» Нижнекамска продолжает готовиться к предстоящей зиме.

19:46
Опрос: Почти половина российских туристов организуют отдых самостоятельно
19:10
В Менделеевске на Дне города выступит российская звезда Ivan Valeev

Стало известно, какая программа ждет менделеевцев в День города.

18:12
В Альметьевске стартовали пешие детские экскурсии-игры «Путь героя»

У каждого экскурсовода расписана своя уникальная программа, а также свой маршрут по муралам.

17:28
Офицеров Росгвардии наградили медалями общества «Динамо» РТ за развитие спорта среди бойцов

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии активно участвуют в спортивных мероприятиях «Динамо».

16:27
В Буинском районе утонул 50-летний житель Ульяновска

Тело мужчины нашли в реке Большая Тельца в трех метрах от берега.

15:20
Жителям Казани представят пять спектаклей уфимского Молодежного театра имени Карима

Обменные гастроли башкирского театрального коллектива пройдут в столице Татарстана с 17 по 19 сентября.

14:56
Правительство РФ одобрило стандартизацию штрафов за нарушение ПДД большегрузами
14:24
В Татарстане установится холодная и дождливая погода

Температура воздуха на территории республики в понедельник не превысит 17 градусов тепла.

13:53
Путин анонсировал строительство уникального по возможностям флота
13:18
В Альметьевске отпраздновали День военно-морского флота

Память о погибших моряках почтили возложением цветов к Вечному огню.

12:40
На 60-м году жизни скончался журналист Владимир Кара-Мурза-старший
12:09
Житель Бавлинского района РТ утонул в реке ИК, попав в яму под водой

45-летний мужчина не умел плавать, поэтому, попав в яму, выбраться на поверхность не смог.

11:56
Медик назвал число больных гепатитом C жителей России
11:24
Лучшее школьное лесничество определят в Татарстане

Третий по счету Слет школьных лесничеств пройдет в республике с 29 по 31 июля.

10:59
Минздрав России назвал самые опасные инфекции в стране
10:28
Спектакль о поисках детской мечты представят на Черном озере

Поставила спектакль «БукаЖка» режиссер из Петербурга Лилия Энгельман.

10:06
Стал известен уровень разрыва между богатыми и бедными в России
09:40
В ФОМС РФ напомнили о сроках ожидания приема врача
09:15
Татарстанцы приглашаются к участию в масштабном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Заявки принимаются до 8 сентября, участники должны представить до пяти фотографий, сделанных не ранее 2014 года.

08:24
Венгерский художник и иллюстратор Иштван Орос представит казанцам книгу «Шахматы на острове»

Книга рассказывает об встрече Владимира Ленина и философа Александра Богданова на даче у Максима Горького на острове Капри.

07:47
Во дворе Нацмузея РТ представят реконструкции боевых действий двух отечественных войн

В Казани откроется фестиваль «Восток – Запад: Отечественные войны России».

События