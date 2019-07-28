На площади воинов-интернационалистов Менделеевска провели митинг в честь Дня ВМФ

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). На площади воинов-интернационалистов в Менделеевске состоялся митинг, посвященный Дню Военно-морского Флота, который отмечается сегодня, 28 июля, пишут «Менделеевские новости».



К жителям района, охранявшим водные рубежи страны, обратился замруководителя исполкома по социальным вопросам Айдар Сафаргалин. Он отметил, что моряки считаются элитой Российской армии.

«Менделеевцы во все времена достойно несли службу, на данный момент более десятка горожан стоят на морской вахте, и нам за них не приходиться краснеть», – сказал Айдар Сафаргалин.

К поздравлениям присоединились военком района Сергей Залуженко и председатель Совета ветеранов Любовь Сорокина. Собравшиеся почтили память погибших при исполнении воинского долга земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.



Бывший моряк Роберт Шаймуратов вспоминает, что службу проходил в 1983 – 1986 годах на Северном флоте, со многими из однополчан он до сих пор на связи. «И сегодня приятно было с утра получать поздравления. Считаю, каждый мужчина должен пройти армейскую школу», – отметил житель Менделеевска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске отпраздновали День военно-морского флота.

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