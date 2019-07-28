В Альметьевске отпраздновали День военно-морского флота

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Торжественный митинг, посвященный Дню военно-морского флота, состоялся у мемориала памяти «Вечный огонь» города Альметьевска, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

Среди почетных гостей мероприятия были заместитель главы исполкома района по работе с сельскими поселениями Олег Шабалин, председатель Совета ветеранов муниципалитета Василий Самойлов, начальник отдела мобилизации местного военкомата подполковник в отставке Нафис Гизатуллин и другие известные в городе и районе лица.

В своем выступлении Шабалин напомнил, что на сегодняшний день на территории Альметьевского района проживают свыше 2 тыс. прошедших службу в ВМФ. Он поздравил моряков от имени руководителя исполкома района Тимура Нагуманова и от себя лично, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

«Много добрых слов и пожеланий прозвучало в адрес моряков-ветеранов, активно участвующих в патриотическом воспитании молодого поколения. Лучшим из лучших вручили благодарственные письма», – отмечается в сообщении.

Память о погибших моряках почтили возложением цветов к Вечному огню.

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