Медик назвал число больных гепатитом C жителей России

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Число страдающих хроническим гепатитом C жителей России превышает 3,5 млн человек. Об этом сегодня, во Всемирный день борьбы с гепатитом, рассказал руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов, передает ТАСС.

«В РФ, по разным оценкам, доля людей, которые встречались с вирусом гепатита С, составляет от 2% до 4%», – отметил специалист.

При этом, по его словам, неполная выявленность заболевших связана с тем, что хронические гепатиты в большинстве случаев протекают без явных симптомов. «У человека может быть повышенная утомляемость, но это не специфический симптом, поэтому он не обращается за медицинской помощью», – объяснил врач.

Кроме того, Чуланов напомнил об опасности хронических гепатитов B и C, пик заболеваемости которыми приходится на людей в возрасте от 35 до 50 лет. «<...> с возрастом болезнь прогрессирует быстрее и приводит к формированию цирроза или рака печени», – подчеркнул он.

В целом по России за год от рака и цирроза печени, вызванных хроническими вирусными гепатитами B и С, умирают более 27 тыс. человек, добавил эксперт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гепатит вошел в число наиболее опасных инфекций в стране.

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