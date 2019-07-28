Татар-информ

28 июля 2019, 10:59

Здоровье и среда

Минздрав России назвал самые опасные инфекции в стране

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Здоровье и среда

Минздрав России назвал самые опасные инфекции в стране

Наиболее опасным из инфекционных заболеваний оказался гепатит.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Три наиболее опасных для взрослых жителей России инфекционных заболевания перечислила главный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова, передает RT.

По словам специалиста, самой опасной из этих инфекций является гепатит. «Это одна из первых наших проблем, хотя в настоящий момент семимильными шагами идут исследования современных методов лечения», – подчеркнула она.

На втором месте по опасности оказалась корь. Хотя распространение этой болезни и сдерживается вакцинированием, в России растет число заболевших корью, пояснила Малинникова.

Кроме того, в топ-3 опасных болезней входит ВИЧ-инфекция – «нерешенная, но решаемая проблема», заключила врач. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минздрав РФ подготовил проект медицинской карты пациента с ВИЧ.

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