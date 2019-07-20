Татар-информ

20 июля 2019, 15:10

Здоровье и среда

Минздрав РФ подготовил проект медкарты пациента с ВИЧ

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Здоровье и среда

Минздрав РФ подготовил проект медкарты пациента с ВИЧ

Внедрение новой учетной формы должно улучшить учет ВИЧ-инфицированных в стране.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения России разработало медицинскую карту ВИЧ-инфицированного пациента. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Разработчики документа рассчитывают, что внедрение новой учетной формы «позволит обеспечить необходимой официальной статистической информацией форму федерального статистического наблюдения и федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека». Об этом идет речь в пояснительной записке к приказу.

Кроме того, новация должна обеспечить полноту и достоверность информации о болезни, вызванной ВИЧ.

Сбор информации о ВИЧ-инфицированных проводится в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению инфекции в России до 2020 года и на дальнейшую перспективу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минздрав России поручил регионам ликвидировать дефицит врачей

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