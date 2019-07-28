Татар-информ

28 июля 2019, 08:24

Культура

Венгерский художник и иллюстратор Иштван Орос представит казанцам книгу «Шахматы на острове»

Рекомендуем

Культура

Венгерский художник и иллюстратор Иштван Орос представит казанцам книгу «Шахматы на острове»

Книга рассказывает об встрече Владимира Ленина и философа Александра Богданова на даче у Максима Горького на острове Капри.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). 31 июля в Центре современной культуры «Смена» состоится презентация книги «Шахматы на острове» художника и иллюстратора Иштвана Ороса с участием автора, сообщает пресс-служба центра.

Произведение «Шахматы на острове» рассказывает об известной встрече Владимира Ленина и философа Александра Богданова на даче у Максима Горького на итальянском острове Капри весной 1908 года.

В своем рассказе Иштван Орос предлагает широкий и остроумный взгляд на события первой половины 20 века, прослеживает судьбы людей, которые присутствуют на фотографиях, сделанных Юрием Желябужским во время исторической шахматной партии, и анализирует их передвижения во времени и пространстве до и после Октябрьской революции.

В книге показано, как фотоснимки 1908 года в советское время от публикации к публикации претерпевали трансформацию: с помощью ретуши один за другим удалялись «нежелательные» персонажи. Эти манипуляции сопоставляются с движением и исчезновением фигур на шахматной доске. Книга вышла в издательстве «Три квадрата» в 2018 году.

Иштван Орос является известным венгерским художником и автором анимационных фильмов, дизайнером, плакатистом, иллюстратором, театральным постановщиком и кинорежиссером. Чем бы он ни занимался, все его произведения можно назвать «визуальными головоломками Ороса».

Презентация пройдет при поддержке Генерального Консульства Венгрии в Казани. Начало запланировано на 19.30. Вход свободный.

Презентация состоится в преддверии выставки Иштвана Ороса «Иллюзия в графике и плакате». Казанцы смогут посетить экспозицию с 1 августа.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Во дворе Нацмузея РТ представят реконструкции боевых действий двух отечественных войн
Новости дня
08:24
Венгерский художник и иллюстратор Иштван Орос представит казанцам книгу «Шахматы на острове»

Книга рассказывает об встрече Владимира Ленина и философа Александра Богданова на даче у Максима Горького на острове Капри.

07:47
Во дворе Нацмузея РТ представят реконструкции боевых действий двух отечественных войн

В Казани откроется фестиваль «Восток – Запад: Отечественные войны России».

06:13
В Болгаре создают фундамент под реализацию программы «Наш двор»

Жители Спасского района смогут высказать пожелания по ремонту и благоустройству дворов.

05:39
Высокогорская делегация приняла участие во Владимирском Сабантуе-2019

Большую помощь в организации Сабантуя оказал Высокогорский район, который шефствует над Автономией татар Владимирской области.

04:29
В Мамадыше построят горнолыжный и санный спуски за 1 млн рублей

До 30 ноября текущего года исполнитель должен выполнить земляные работы.

03:02
Жители улицы Романтиков в Нижнекамске придумали, каким будет их двор

Все идеи и предложения нижнекамцев зафиксировали в протоколе для разработки концепции реконструкции двора.

02:02
Столетняя жительница Альметьевска поделилась секретом долголетия

Старожилы и депутаты Альметьевска поздравили местную жительницу с вековым юбилеем.

01:00
Дети из Севастополя и Санкт-Петербурга, играя в «Посткроссинг», прислали юным тетюшанам письма

Юные тетюшане в своих письмах рассказали о том, что в Татарстане в мире и согласии живут разные народы: русские, татары, чуваши, мордва и другие.

00:24
Жители Заинска смогут посетить обновленный «Комбинат здоровья» этой осенью

Посетители смогут опробовать VIP, морскую, русскую, молодежную, детскую сауны, также все желающие смогут пройти процедуры в кедровой бочке.

27.07 23:27
В Нижнекамске появится еще один компьютерный томограф

Новое оборудование появится в НЦРМБ в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

27.07 22:07
В Высокогорском районе проверили детский палаточный лагерь «Юный парашютист»

Оснований волноваться за безопасность детей в «Юном парашютисте» нет.

27.07 21:53
На пожаре в частном доме в Елабужском районе РТ погиб мужчина, другой успел выбраться через окно

Пожар случился в поселке Голубой в двухквартирном одноэтажном доме.

27.07 21:52
Сельчане Лаишевского района внесли в мобильную приемную предложения по благоустройству поселений

Жильцы многоквартирных домов поблагодарили руководство района за начало строительства придомовых территорий и установку водонапорной скважины.

27.07 21:30
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка
27.07 20:19
В Набережных Челнах девочка и двое взрослых получили травмы в перевернувшейся легковушке

Пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря этому удалось избежать более серьезных травм.

27.07 20:18
Копилка сборной РТ пополнилась еще шестью наградами на состязаниях по стендовой стрельбе

С 18 по 28 июля в Верхнеуслонском районе проходят чемпионат и первенство России по стендовой стрельбе.

27.07 19:22
Назван топ-10 популярных в России экологичных автомобилей
27.07 18:34
Татарстанские волейболистки стали победителями Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Основу российской команды составили воспитанницы школы Гамовой.

27.07 17:59
На трассе в Чистопольском районе РТ легковушка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась

Водителя автомобиля с травмой головы доставили в центральную районную больницу.

27.07 17:58
В России хотят снять 3D-версии мультфильмов «Чебурашка» и «Попугай Кеша»
27.07 17:44
Полузащитник «Рубина»: Нравится играть на Центральном стадионе, там особая атмосфера

Павел Могилевец отметил, что на «Казань Арене» играть «чуть-чуть грустно».

27.07 17:24
Роман Шаронов о грядущем матче: Мы знаем, как играет «Ахмат», их сильные и слабые стороны

Тренер казанского «Рубина» ответил на вопросы журналистов перед первой домашней игрой сезона.

27.07 16:58
Новые фонари и игровые зоны для пожилых: в Автограде проходят обсуждения проекта «Наш двор»

Встречи состоялись во дворах ряда жилых домов Комсомольского, Центрального и Автозаводского районов.

27.07 16:55
Два человека получили серьезные ожоги, спасаясь через окно из горящего дома в селе под Казанью

Огонь полностью уничтожил небольшой бревенчатый дом в селе Столбище.

27.07 16:38
Детский омбудсмен в РТ раскритиковала питание в палаточном лагере под Нижнекамском

Гузель Удачина посетила лагерь и проверила его соответствие пожарной безопасности и другим требованиям.

События