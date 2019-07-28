Венгерский художник и иллюстратор Иштван Орос представит казанцам книгу «Шахматы на острове»

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). 31 июля в Центре современной культуры «Смена» состоится презентация книги «Шахматы на острове» художника и иллюстратора Иштвана Ороса с участием автора, сообщает пресс-служба центра.



Произведение «Шахматы на острове» рассказывает об известной встрече Владимира Ленина и философа Александра Богданова на даче у Максима Горького на итальянском острове Капри весной 1908 года.



В своем рассказе Иштван Орос предлагает широкий и остроумный взгляд на события первой половины 20 века, прослеживает судьбы людей, которые присутствуют на фотографиях, сделанных Юрием Желябужским во время исторической шахматной партии, и анализирует их передвижения во времени и пространстве до и после Октябрьской революции.



В книге показано, как фотоснимки 1908 года в советское время от публикации к публикации претерпевали трансформацию: с помощью ретуши один за другим удалялись «нежелательные» персонажи. Эти манипуляции сопоставляются с движением и исчезновением фигур на шахматной доске. Книга вышла в издательстве «Три квадрата» в 2018 году.



Иштван Орос является известным венгерским художником и автором анимационных фильмов, дизайнером, плакатистом, иллюстратором, театральным постановщиком и кинорежиссером. Чем бы он ни занимался, все его произведения можно назвать «визуальными головоломками Ороса».



Презентация пройдет при поддержке Генерального Консульства Венгрии в Казани. Начало запланировано на 19.30. Вход свободный.



Презентация состоится в преддверии выставки Иштвана Ороса «Иллюзия в графике и плакате». Казанцы смогут посетить экспозицию с 1 августа.

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