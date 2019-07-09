В Казани откроется выставка известного венгерского иллюстратора и плакатиста Иштвана Ороса

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). 1 августа в Центре современной культуры «Смена» откроется выставка известного венгерского художника-иллюстратора и плакатиста Иштвана Ороса «Иллюзия в графике и плакате», сообщает пресс-служба «Смены».



Во время открытия зрителям предложат поучаствовать в авторской экскурсии по экспозиции. На выставке посетители увидят 39 графических листов, пять трехмерных объектов и сорок плакатов. Среди них — афиши театральных постановок и фестивалей, плакаты об актуальных социальных вопросах.

Иштван Орос использует в своих работах визуальные парадоксы и пространственные иллюзии, при этом следуя традиционным техникам рисования, зачастую отсылая зрителя к персонажам и событиям из истории искусства.





С 1984 года художник использует псевдоним «Утис», что в переводе с греческого означает «никто». Это имя использовал древнегреческий персонаж Одиссей, чтобы обмануть циклопа и затем лишить его глаза. Этот псевдоним отсылает зрителя к тому, что творчество Ороса подобно атаке на визуальное восприятие человека.



«Есть вещи, которые я могу себе представить и могу нарисовать. Есть вещи, которые я могу представить, но не могу нарисовать. Но есть ли что-то такое, что я могу нарисовать, но не могу себе представить? Вот этот вопрос меня очень интересует!» — отмечает художник.

Иштван Орос родился в Венгрии в 1951 году. Окончил факультет графического дизайна Университета искусств и дизайна имени Мохой-Надя в Будапеште, одним из его учителей был Эрне Рубик, создатель известной головоломки.

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